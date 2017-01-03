На границе с Польшей в очередях стоят 950 автомобилей – ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Так, в пункте пропуска «Краковец» оформление ожидали 130 автомобилей (дополнительная полоса движения для водителей с украинской регистрацией и граждан Европейского союза - 170 легковых автомобилей), «Рава-Русская» - 200. По 120 автомобилей стояли в очередях на пунктах пропуска «Грушев» и «Шегини».

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Кроме того, в ПП «Ягодин авто» скопилось 100 автомобилей, ЧП «Устилуг» – 50, ПП «Угринов» – 40, ПП «Смильница» – 20.

На пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой очередей не было.