На границе с Польшей в очередях стоят почти 800 автомобилей

На украинско-польской границе по состоянию на 08.00 в очередях к пунктам пропуска стояли 780 автомобилей.

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Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Так, в пункте пропуска “Ягодин авто” оформления ожидали 200 автомобилей, в пункте «Грушев» - 120, в пунктах “Рава-Русская” и «Угринов» - по 100 автомобилей.

Также в ПП «Краковец» в очереди стояли 80 автомобилей (дополнительная полоса движения для водителей с украинской регистрацией и граждан Европейского Союза - 20 л/а), в ПП “Устилуг” – 70, “Смильница” – 60 и “Шегини” – 30 авто.

Кроме того, на границе Украины с Венгрией в ПП «Косино» в очереди стояли 20 автомобилей, в ПП Лужанка» - 10.

К пунктам пропуска на границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей не было.