Продажи новых легковых автомобилей в Украине за год выросли на 41%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Как отметили представители ассоциации, весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику.

Так, в первом месяце года продажи увеличились на 23%, а в феврале спрос на новые машины вырос уже на 44%. Весна 2016 года началась бурным ростом потребительской активности, и уже в марте рост рынка новых легковых авто составил 117%. В апреле украинцы купили на 86% больше автомобилей, чем годом ранее, но в мае рынок немного остыл и рост продажи составил всего 48%.

За первый летний месяц продажи выросли на 42%, а в июле наступило затишье - рынок вырос всего на 4%. Однако уже в августе спрос на новые автомобили увеличился на 63%.

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Несмотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, которая произошла в августе, осенние продажи новых машин превышали аналогичные показатели предыдущего года. Так, в сентябре рынок вырос на 32%, октябрьские продажи увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован 5-процентный скачок спроса на новые авто.

В последнем месяце года рынок также находился в плюсе - за декабрь продажи увеличились на 40%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое – до 46,6 тыс. штук.

Эксперты прогнозировали, что продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.