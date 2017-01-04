На западе Украины из-за непогоды ограничили движение грузового транспорта

Согласно сообщению ведомства, с 4 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег, а в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается повышенный уровень лавинной опасности. Ночью в западных областях, а днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах гололедица.

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В связи с этим с 9:00 4 января было ограничено движение грузового автотранспорта на дороге Киев - Чоп.

Также в "Укравтодоре" предупредили, что 6-7 января ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19° мороза, а в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза, днем ​​до 11-17° мороза, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем ​​до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.

Также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидается снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, осадки на юге и востоке прекратятся.