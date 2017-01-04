"Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января дополнительный поезд "Интерсити+" Киев - Львов

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января дополнительный поезд "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов.

Как сообщила пресс-служба компании, поезд был назначен в связи с повышенным спросом пассажиров на данном направлении.

Скоростной поезд совершит рейсы по следующему графику движения: отправление со станции Дарница в 12:00, со станции Киев-Пассажирский - в 12:24, прибытие во Львов в 17:43. Поезд проследует с остановкой в Коростене (13:55 - 13:56).

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В обратном направлении из Львова поезд отправится в 18:07 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 23:59, на станцию Дарница - в 00:23. Поезд проследует с остановками на станциях Коростень (22:20 - 22:21) и Святошино (23:48 - 23:49).

Как добавили представители "Укрзализныци", во Львов ежедневно курсируют скоростные поезда "Интерсити+" и "Интерсити" № 743/744, № 747/748 и № 705/706.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 41 дополнительный поезд.