План помощи автопрому США провалился в сенате

Законопроект о выделении 14 миллиардов долларов из госбюджета США в помощь автомобильной промышленности страны провалился в сенате, после того как сенаторы не смогли договориться с представителями профсоюзов автопромышленников по вопросу сокращения заработной платы сотрудников, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы фракции демократов в Сенате Гарри Рейда, республиканцы отказались предоставить финансовую помощь крупнейшим американским автопроизводителям, до тех пор пока их профсоюзы не согласятся сократить зарплату сотрудников на следующий год, доведя ее до уровня работников японского автопрома.

Сенатор Рейд также назвал провал законопроекта "потерей для страны". "Мне страшно заглянуть завтра на Уолл Стрит - это будет неприятное зрелище", - добавил он.

Дискуссии в Сенате о путях достижения консенсуса по выделению финансовой помощи автопрому США были лишь формальностью, так как еще днем в четверг по местному времени законопроект был заблокирован, не получив необходимых для его одобрения 60 голосов.

Представители республиканцев, выступавших против выделения финансовой помощи терпящим бедствие крупнейшим американским автопроизводителям - General Motors, Ford и Chrysler, настаивали на пересмотре и ужесточении условий оказания государственной поддержки концернам.

Накануне законопроект большинством голосов - 237 против 170 - одобрила палата представителей Конгресса США.

Законопроект, предложенный 8 декабря Демократической партией, называется "Акт о финансировании и реструктуризации автоиндустрии". Он предусматривает финансовую помощь автомобильной промышленности страны в размере, не превышающем 15 миллиардов долларов.