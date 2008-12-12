Перевозки пассажиров в Украине выросли

За январь-ноябрь 2008 г. пассажирским транспортом Украины перевезены 7,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 136,4 млрд. пас./км, что соответственно на 2,4% и на 5,1% больше в сравнении с январем-ноябрем 2007 года. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-ноябрь 2008 г. отправлены 411,7 млн. пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за январь-ноябрь 2007 г. Отправление пассажиров выросло на Одесской железной дороге – на 1,7%, Львовской – на 1,5%, Юго-западной – на 1,3%. На Донецкой железной дороге отправление пассажиров снизилось на 4,0%, Южной – на 1,3%, Приднепровской – на 0,5%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 4,0 млрд. пассажиров, что на 5,4% больше, чем за январь-ноябрь 2007 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей выросла на 10,4%.

Перевозка пассажиров морским транспортом за 11 месяцев т.г. уменьшилась на 4,0%. Предприятия г. Севастополя, которые выполняют 81,9% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 1,5%.

Заграничные морские перевозки пассажиров в январе-ноябре т.г. снизились на 4,1%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют 94,5% всех морских заграничных перевозок, уменьшили перевозку пассажиров на 0,2%. Перевозка пассажиров речным транспортом в январе-ноябре 2008 г. против января-ноября 2007 г. снизились на 16,2%, заграничные перевозки – на 38,0%.

Авиационным транспортом перевезены 5,8 млн. пассажиров, что на 28,2% больше, сравнительно с январем-ноябрем 2007 г.

Городским электротранспортом за январь-ноябрь 2008 г. перевезены 3,2 млрд. пассажиров, что на 0,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2007 г.

Справка УНИАН. За 2007 г. пассажирским транспортом Украины перевезены 8,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 144,4 млрд. пас./км, что соответственно на 7,2% и на 3,7% больше по сравнению с 2006 г.