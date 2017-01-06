Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта
ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
На дорогах шести областях Украины по состоянию на 18.00 из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта.
Читайте такжеВ снежном плену: в аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы
Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.
«В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движение транспорта», - сказано в сообщении.
Так, в Одесской области ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Также на а/д М-15 Одесса-Рени от 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта.
Читайте такжеГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды
Кроме того, с 18.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов.
В Кировоградской области с 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах общего пользования, в Черкасской - ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта.
На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).
В Днепропетровской области движение всех видов транспорта ограничено на дорогах:
Н-11 Днепропетровск-Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);
Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);
Г-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое от Кривого Рога до Широкого.