В аэропорту "Борисполь" предупреждают о задержках на внутренних рейсах из-за непогоды

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

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"Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как известно, в международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы.