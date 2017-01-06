В аэропорту "Борисполь" предупреждают о задержках на внутренних рейсах из-за непогоды
19:51, 06 января 2017Транспорт/Связь
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В аэропорту "Борисполь" предупреждают пассажиров о возможных задержках на внутренних авиарейсах из-за сложных погодных условий.
Погодные изменения тщательно отслеживаются, отметили в пресс-службе / УНИАН
Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.
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"Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн-табло", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как известно, в международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы.
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