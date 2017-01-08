На дорогах пяти областей Украины введено ограничение автомобильного движения - ГСЧС

Вместе с тем в пресс-службе ГСЧС отметили, что по состоянию на 7.00 автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на утро 8 января ликвидировано 13 автомобильных пробок в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

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«Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек, из которых от «Укравтодора» — 1361 единиц техники и 1752 человека. От ГСЧС Украины — 256 единиц техники и 897 человек личного состава», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение на всех дорогах, кроме трассы Одесса-Киев.