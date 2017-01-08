Непогода в Украине: ситуация на дорогах контролируемая, пробок нет - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напоминается, что за минувшие сутки ликвидировано 13 пробок в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов. Людей, получивших обморожения во время пробок, нет.

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Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс. 827 человек и 2 тыс. 178 единиц техники от «Укравтодора» и ГСЧС.

Спасатели высвободили из снежных заносов 1 тыс. 46 автомобилей (8 января – 121 автомобиль), в которых находилось 2 тыс. 736 человек (8 января – 496 человек).