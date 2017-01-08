Некоторые пассажирские поезда из-за непогоды курсируют с опозданиями – "Укрзализныця"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», по состоянию на 13.00, по оперативной информации, с опозданием менее чем на 30 минут курсировали поезда: № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одесса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса и № 641 Кишинев – Одесса. Поезд № 146 Измаил – Киев курсирует с опозданием 1 час. 39 мин.

Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечные станции согласно графику.

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Напоминается, что для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, эффективной и стабильной работы зимой в структурных подразделениях ПАО «Укрзализныця» реализуется целый комплекс мероприятий. Так, на железных дорогах проработаны планы борьбы со снегом, а на важнейших станциях и перегонах организована расстановка снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой.

Так, в течение вчерашнего дня и этой ночи в мероприятиях по уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.