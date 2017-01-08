В Кировоградской области на дорогах снято ограничение на движение транспорта
20:01, 08 января 2017Транспорт/Связь
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С 6 января в области из-за непогоды было ограничено движение всех видов транспортных средств.
В Кировоградской области из-за непогоды было ограничено движение / Фото УНИАН
В Кировоградской области на автодорогах общего пользования снято ограничение движения транспорта.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Кировоградской области, с 17.00 возобновлено движение на всех направлениях.
На автодорогах постоянно работает дорожная техника для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.
Как сообщал УНИАН, с 6 января в Кировоградской области из-за непогоды было ограничено движение всех видов транспортных средств.
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