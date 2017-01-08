В Кировоградской области на дорогах снято ограничение на движение транспорта

В Кировоградской области на автодорогах общего пользования снято ограничение движения транспорта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Кировоградской области, с 17.00 возобновлено движение на всех направлениях.

На автодорогах постоянно работает дорожная техника для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.

Как сообщал УНИАН, с 6 января в Кировоградской области из-за непогоды было ограничено движение всех видов транспортных средств.