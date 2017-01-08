Почти на всем Дунае из-за ледовой обстановки парализовано движение судов

Как сообщили УНИАН в УДП, из-за сложившейся обстановки движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.

Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января суда УДП на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища, где смогут быть обеспечены связью с берегом и с диспетчерской пароходства, а также водой и необходимым снабжением.

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«По последним данным, на австрийском участке льда пока нет. На венгерском участке – ледоход 50%, на сербском участке образование рыхлого льда до 50%, на болгарском – до 100%. В районе Рени и Измаила наблюдается снежура (скопление снега на воде) до 80%», - сообщили на предприятии.

Отмечается, что в связи с прогнозируемым резким похолоданием в ближайшее время можно ожидать усиления ледовой обстановки, на украинском участке возможно усиление ледохода и появление заберегов (полос ледяного покрова вдоль берегов).

Как сообщал УНИАН, ОАО «УПД» (г. Измаил, Одесская обл.) с 1 января 2017 г. заявило о закрытии навигации по реке Дунай в связи с ее обмелением. Сообщалось, что уровень воды относительно нулевой отметки водопоста «Измаил» составляет 84 см. При этом флот «Украинского Дунайского пароходства» продолжал работать на всем протяжении Дуная, но с меньшей осадкой.