"Укрзализныця" проведет проверку из-за снега в купе поезда "Одесса-Ужгород" - Балчун

Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся. Поезда Одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от Укрзализныци. Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт", - заявил Балчун.

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Как написала одесситка Елены Пономаревой на своей странице в Facebook, в вагоне поезда "Одесса-Ужгород" не было отопления, а на одной из полок лежал снег.

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"Прилично замерзнув на перроне, я с радостью забежала в вагон. То, что там не топят, я поняла только через час... После пяти–шести моих настойчивых просьб меня и пятерых соседей, которых я убедила не мириться с тем, что происходит, таки переселили в соседние вагоны. Здесь действительно тепло", - написала пассажирка.

Напомним, что в начале декабря скандал разразился из-за фотографии, сделанные в одном из вагонов поезда Москва – Одесса. Там было настолько холодно, что снег, попавший внутрь, не таял, а люди ехали в пуховиках. "Укрзализныця" извинилась за состояние вагона и пообещала разобраться в ситуации, а также освободила часть обслуживающего данный поезд персонала.