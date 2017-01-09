В Лондоне транспортный коллапс из-за забастовки работников метро (фоторепортаж)
Сотрудники метро возмущены планами "модернизации", которые предусматривают сокращение рабочих мест.
Из-за 24-часовой забастовки сотрудников станций метрополитена в Лондоне образовался настоящий транспортный коллапс.
Сотрудники метро протестуют против намерения властей в рамках "модернизации" сократить количество рабочих мест и закрыть билетные кассы на ряде станций.
Как отмечает ВВС, забастовка началась 8 января в 18:00 по местному времени и должна прекратиться уже сегодня в это же время. Однако власти предупреждают, что стабилизацию работы метро следует ожидать не раньше завтрашнего утра.
Сообщается, что в целом закрыты 114 станций метро и большинство из них приходятся на центр города. Через 75 станций поезда проходят мимо, хотя станции и открыты.
Одновременно на автобусных остановках выстроились огромные очереди, а на дорогах образовались пробки из-за большого количество автомобилей на них.