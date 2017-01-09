В Одесской области частично восстановили движение на дорогах, закрытое из-за непогоды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, с 15:00 понедельника сняты ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения (региональных).

В частности, разрешен проезд по дорогам: Р-54 «Краснополка – Теплик – Барбашадь – Саврань – Дубиново – / М-05 /» км 107 + 500 – км 156 + 889; Р-75 КПП «Тимкове» – Балта-Первомайск – Доманевка – Александровка км 0 + 000 – км 81 + 742».

«Также сняты ограничения и восстановлено движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-05 «Киев – Одесса» км 273 + 210 – км 464 + 122, М-05-01 «Обход Одессы» км 3 + 450 – км 28 + 145, М-27 «Одесса-Черноморск» км 8 + 550 – км 22 + 564, М-28 «Одесса – Южный-/М-14/» с подъездами», - отметили в ОГА.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, в связи с проведением работ по расчистке снега продолжается запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Одесской области М-16 Одесса – Кучурганы и М-15 Одесса – Рени.

Отмечается, что по другим дорогам местного значения проезд осложнен.

На территории Одесской области небольшой снег, ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17 градусов мороза. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса – Киев.