В очередях на украинско-польской границе скопилось более 500 автомобилей
10:18, 10 января 2017Транспорт/Связь
283
Наибольшее скопление наблюдается на пунктах пропуска "Краковец": там своей очереди ожидают – 140 авто.
В очередях на границе с Польшей застряло 540 авто / Фото УНИАН
В очередях на украинско-польской границе скопилось 540 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 710 автомобилей
Наибольшее скопление наблюдается на пунктах пропуска "Краковец": там своей очереди ожидают – 140 (дополнительная полоса - 60) единиц автотранспорта.
На ПП "Шегини" в очереди стоят 80 автомобилей, "Рава-Русская" - 70, "Грушев" - 60, "Угринов" - 60, "Ягодин авто" - 40, "Устилуг" - 30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter