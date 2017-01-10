В очередях на украинско-польской границе скопилось более 500 автомобилей

В очередях на украинско-польской границе скопилось 540 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

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Наибольшее скопление наблюдается на пунктах пропуска "Краковец": там своей очереди ожидают – 140 (дополнительная полоса - 60) единиц автотранспорта.

На ПП "Шегини" в очереди стоят 80 автомобилей, "Рава-Русская" - 70, "Грушев" - 60, "Угринов" - 60, "Ягодин авто" - 40, "Устилуг" - 30.