Бортпроводники British Airways начали двухдневную забастовку

Двухдневная забастовка бортпроводников British Airways может повлиять на рейсы авиакомпании из лондонского аэропорта Хитроу во вторник и в среду, сообщает Европейская правда.

"В забастовке примут участие 2 900 работников авиакомпании - членов профсоюза Unite. Они добиваются повышения зарплат для бортпроводников, которые обслуживают так называемые "комбинированные рейсы" - те, которые объединяют короткие и длинные перелеты", - говорится в сообщении.

По данным Unite, руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников на "комбинированных рейсах", принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тысячи до 25 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 30 тысяч долларов). При этом на практике сотрудники получают 12 тысяч фунтов плюс 3 фунта за каждый час полета.

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Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который им обещали при приеме на работу.

В British Airways заявили, что забастовка не повлияет на работу лондонских аэропортов Гэтвик и Лондон-Сити.

В Хитроу же в обычном режиме будет отправлено и принято "подавляющее большинство" рейсов, заявили в авиакомпании. Это означает, что некоторым пассажирам придется вылететь немного раньше или позже запланированного времени - British Airways решила совместить часть рейсов из-за забастовки.

Если двухдневная забастовка ничего не изменит, Unite может проголосовать за проведение новых подобных акций или будет искать другие формы протеста.