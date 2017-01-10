"Комфорт" от Укрзализныци: в платном зале ожидания зарядка телефона и ноутбука стоит дополнительно 5-6 гривень

Акционерная компания "Укрзализныця" продолжает удивлять пассажиров своими услугами: в платном зале ожидания зарядка телефона и ноутбука стоит дополнительные деньги.

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Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Гречко.

«21 век в мире - бесплатные зарядки для электромобилей. 21 век в «Укрзализныце» - зарядка телефона - 4 грн 50 коп, ноутбука - 6 грн. Причем это уже в платном зале ожидания, который стоит 10 грн», - пишет Гречко.

По его словам, «УЗ хорошенько наживается на услуге, которая, по сути, могла быть и бесплатной». Как видим, «клиентоориетированность в компании на высшем уровне», резюмирует он.

«Для понимания - зарядка телефона в среднем потребляет 5 Ватт электроэнергии в час. Электроэнергию УЗ покупает по 1,2-1,5 грн за 1 Киловатт, а это 1000 Ватт. В итоге на 4,5 грн я мог заряжать телефон минимум 600 часов/25 дней/почти 1 месяц», - отмечает Гречко.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2016 года глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун заявил о саботаже инициатив по реформированию предприятия на всех уровнях компании.

Ранее министр Украины Владимир Омелян раскритиковал Балчуна за медленное реформирование "Укрзализныци", а также обвинил в том, что руководство компании не предоставило министерству плана развития компании в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман завил, что правительство Украины должно предоставить полную политическую поддержку новому менеджменту «Укрзализныци», который сталкивается с саботажем внутри компании, завышенными ценами посредников при проведении закупок и другими видами давления.

Контракт с Балчуном был подписан в начале июля прошлого года.