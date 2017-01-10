Украинскими морпортами будет руководить латвиец

Министерство инфраструктуры Украины с целью нормализации деятельности госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) планирует сменить его руководство, назначив гражданина Латвии, специалиста в области портовых услуг Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы ведомства.

Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Владимира Омеляна, соответствующее решение принято в рамках начала комплексной реформы морской отрасли, ключевым аспектом которой является реорганизация АМПУ.

В целом реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Министерство проведет существенную оптимизацию структуры и персонала предприятия, а также его корпоратизацию.

В пресс-службе уточнили, что до момента назначения Вецкаганса с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также пресечения злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии, министерство назначило исполняющим обязанности председателя АМПУ Сергея Гронского.

"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, это госпредприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли ", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении со ссылкой на министра отмечается, что руководство АМПУ выписало себе премии за декабрь 2016 года в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона гривень на человека.

"И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс", - подчеркнул министр инфраструктуры.

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По данным пресс-службы, Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента "Латвийского пароходства", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

Как сообщал УНИАН, 10 января и.о. председателя АМПУ Юрий Наконечный направил письма министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и государственному секретарю министерства Андрею Галущаку с просьбой рассмотреть вопрос о приведении к требованиям законодательства приказа министерства от 6 января о возложении функций руководителя госпредприятия на главу юридической службы АМПУ Сергея Гронского или отменить его, поскольку, по мнению Наконечного, он подготовлен с нарушением законодательства.

Администрация морпортов представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и насчитывает 13 филиалов в морских портах Украины, а также филиал "Дельта-лоцман". В АМПУ работают более 8 тысяч работников.