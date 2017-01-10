В Украине на 62% выросли продажи новых коммерческих авто

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 62% и составил 8,354 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом, по данным ассоциации, в декабре прошлого года на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 1,112 тысячи проданных авто, что на 16% больше, чем годом ранее.

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Согласно статистике "Укравтопрома", наилучший результат в 2016 году продемонстрировала марка Renault (продано 1,684 тысячи авто). Относительно 2015 года продажи новых коммерческих автомобилей Renault увеличились на 68%.

Второе место в рейтинге брендов заняла компания Fiat. За год Fiat увеличила продажи на 46% - до 1,044 тысячи авто.

На третьем месте ГАЗ с результатом 930 автомобилей, что на 63% больше показателя 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тысячи единиц.