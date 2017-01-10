В Одесской области сняты ограничения на проезд автотранспорта по трассе в Молдову

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

При этом по состоянию на 14:00 остается закрытой для проезда автотрасса М-15 Одесса-Рени.

Читайте такжеОдесситы используют крышку от мусорного бака в качестве саней (фото)

Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине для расчистки дорог от снега привлечено более 3,5 тыс. человек и свыше 2,5 тыс. единиц техники.