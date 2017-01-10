В Одесской области сняты ограничения на проезд автотранспорта по трассе в Молдову

16:25, 10 января 2017
Транспорт/Связь
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В Одесской области сняты ограничения на движение автотранспорта по трассе М-16 Одесса-Кучурган, соединяющей Украину и Молдову.

Остается закрытой для проезда автотрасса М-15 Одесса-Рени / УНИАН

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

При этом по состоянию на 14:00 остается закрытой для проезда автотрасса М-15 Одесса-Рени.

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Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине для расчистки дорог от снега привлечено более 3,5 тыс. человек и свыше 2,5 тыс. единиц техники.

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Новость в сюжете: Непогода в Украине
Теги: #снег#Одесса#дорога