В Одесской области сняты ограничения на проезд автотранспорта по трассе в Молдову
16:25, 10 января 2017Транспорт/Связь
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В Одесской области сняты ограничения на движение автотранспорта по трассе М-16 Одесса-Кучурган, соединяющей Украину и Молдову.
Остается закрытой для проезда автотрасса М-15 Одесса-Рени / УНИАН
Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.
При этом по состоянию на 14:00 остается закрытой для проезда автотрасса М-15 Одесса-Рени.
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Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине для расчистки дорог от снега привлечено более 3,5 тыс. человек и свыше 2,5 тыс. единиц техники.
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