Продажи новых автобусов в Украине за год выросли в 2 раза

Объем продаж новых автобусов в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в 2 раза и составил 1,293 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом, по данным ассоциации, в декабре прошлого года в данном сегменте авторынка было зарегистрировано 193 проданных автобуса, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Согласно статистике "Укравтопрома", наибольшую долю в 31% на украинском рынке автобусов в прошлом году заняла продукция российского Павловского автобусного завода. За год реализация "ПАЗ" в Украине увеличилась почти в 11 раз - до 401 автобуса.

На втором месте автобусы марки "Атаман", которых в 2016 году было продано 257 единиц, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Еще один украинский бренд – "Рута", занял третью позицию с объемом продаж 144 единиц. При этом, относительно 2015 года продажи автобусов "Рута" упали на 11%.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц. А продажи новых коммерческих авто в прошлом году выросли на 62% и составил 8,354 тыс. авто.