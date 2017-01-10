В Украине из-за непогоды некоторые поезда курсируют с опозданиями

Пассажирские поезда в дальнем и пригородном сообщениях отправляются согласно графику движения, лишь некоторые поезда из-за сложных погодных условий курсируют с незначительными опозданиями – до получаса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе публичной акционерной компании «Укрзализныця», за прошедшие сутки со станций и путей более 8,6 тыс. железнодорожников вывезли свыше 32 тыс. куб. м снега, используя 53 единицы техники. Кроме того, от снега и льда очищено почти 20 тыс. стрелочных переводов, 896 пассажирских платформ и 228 станционных путей.

Всего с начала непогоды с 6 января железнодорожники вывезли 66 тыс. куб. м снега.

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В пресс-службе подчеркивают, что для работы в зимний период в каждом регионе созданы оперативные штабы, которые координируют работу по борьбе со снегом. Так, установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий. В целом к борьбе со снегом готовы 121 единица снегоочистительной техники и 101 единица снегоуборочной техники. Также 2381 стрелочный перевод оборудован системой электрообогрева и 13 370 – системой пневмообдува.

Как сообщал УНИАН, 10 января из-за непогоды остается ограниченным движение автотранспорта на некоторых участках дорог на юге Украины.

После выхода на маршруты в мае 2012 года электропоезда Hyundai, которые были закуплены под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, неоднократно ломались, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 годов. Между тем, в текущем году эти поломки снова зафиксированы. Так, 6 января в 40-50 км от Львова сломался скоростной поезд категории «Интерсити+», следовавший по маршруту Дарница – Трускавец.