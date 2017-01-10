Не хватает специалистов: дорожникам госкомпании "Автомобильные дороги Украины" вдвое повысили зарплату

Сотрудникам государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", которая осуществляет эксплуатацию и содержание автомобильных дорог страны, подняли в зарплату в два раза - до 6,4 тыс. грн с 3,4 тыс. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что низкий уровень заработной платы не позволял компании нанимать квалифицированных специалистов.

"Нам катастрофически не хватает кадров: ни дорожных рабочих, ни механизаторов. Качество выполнения работ напрямую зависит от квалификации исполнителей. За 3000 гривень зимой, в мороз, круглосуточно расчищать снег мало кто согласится", - цитирует пресс-служба слова директора компании Артема Гриненко.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2016 года Кабинет министров Украины отменил ликвидацию государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновил работу компании.

По итогам 2015 года госкомпания сократила чистый убыток на 7% по сравнению с результатом 2014 года - до 215,749 млн грн.