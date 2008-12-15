Великобритания поможет автопрому

Власти Великобритании на этой неделе могут объявить о выделении лимитированного пакета помощи автопроизводителям, чтобы предотвратить массовые увольнения, сообщает Рейтер со ссылкой на британскую газету Sunday.

Ожидается, что министр торговли Великобритании лорд Питер Мандельсон предоставит гарантии по кредитам финансовым подразделениям автомобильных компаний. Эта мера поможет стимулировать продажи, которые последнее время были на довольно низком уровне. Также рассматривается возможность снижения процентной ставки по кредитам в отрасли за счет средств, выделенных на спасение банковской отрасли. Ранее Великобритания выделила на спасение банков 400 млрд. фунтов стерлингов (595 млрд. долл.), пишет газета.

Лидеры отрасли призывали правительство стимулировать спрос на машины еще полтора месяца назад. По их мнению, на сегодняшний момент этих мер может оказаться недостаточно для того, чтобы автомобильные заводы продолжили свою работу, написано в статье. Представитель Департамента бизнеса, предпринимательства и реформ отказался подтвердить информацию, приведенную в статье, но сказал, что Департамент пристально следит за ситуацией в отрасли.

"Министры сказали, что сделают все возможное, чтобы помочь", - сказал он.

Другая британская газета Observer со ссылкой на генерального секретаря Британских профсоюзов Тони Вудли сообщила, что в течение месяца около 40.000 сотрудников автомобильной отрасли могут лишиться работы, если правительство не вмешается в эту ситуацию.