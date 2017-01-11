На Одесщине из-за непогоды продолжает действовать запрет на движение авто

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сейчас в Одесской области сложные погодные условия: сильный снег, снежные заносы, метели при низкой температуре воздуха.

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В связи с этим с 09.00 11 января продлен запрет для движения транспорта на автодорогах общего пользования, пролегающих по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов, кроме автодорог М-05 Киев-Одесса и Г-05-01 «Обход г. Одессы» и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.