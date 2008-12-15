Через украинско-венгерскую границу не идут поезда

Из-за забастовки железнодорожников в Венгрии через украинско-венгерскую границу не пропускают поезда.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 14 декабря временно прекратилось железнодорожное сообщение с Венгрией. Пересечь границу не смогли грузовые поезда, а также пассажирские поезда «Чоп-Захонь», «Захонь-Чоп» и «Будапешт–Москва», «Москва–Будапешт». На обращение Государственной пограничной службы Украины пограничная полиция Венгрии объяснила, что причиной является забастовка венгерских железнодорожников, которая началась 15 декабря. Срок окончания забастовки неизвестен.

Государственная пограничная служба Украины рекомендует учесть эту информацию гражданам, которые планировали пересекать украинско-венгерскую границу железнодорожным транспортом, и по возможности откорректировать свой маршрут.