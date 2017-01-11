Украинские авиакомпании за год увеличили пассажиропоток на 31%, аэропорты – на 21%

Украинские авиакомпании в 2016 году увеличили перевозку пассажиров по сравнению с результатом 2015 года на 31,2% – до 8,274 млн человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

Согласно оперативной информации, в частности, за указанный период пассажироперевозки на международных линиях выросли на 31,6% – до 7,472 млн человек.

В то же время, пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам прошлого года вырос на 20,9% – до 12,928 млн человек. Пассажиропоток на международных линиях вырос на 19,9% – до 11,293 млн человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании по итогам 2015 года сократили перевозку пассажиров на 2,7% – до 6,302 млн человек, а пассажиропоток украинских аэропортов в 2015 году сократился на 1,9% – до 10,7 млн человек.