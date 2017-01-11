Кабмин выделил более 700 миллионов на содержание дорог в январе

Кабинет министров одобрил выделение из государственного бюджета Украины на 2017 год 714 млн грн на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования в январе с поправкой на доработку соответствующего документа в течение одного дня совместно с Министерством экономического развития и торговли.

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Соответс твующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.

«Проектом акта предусматривается утвердить распределение средств эксплуатационного содержания дорог общего пользования на январь 2017 года в размере 714,72 млн грн. Вчера этот вопрос был рассмотрен на совещании у вице-премьера Кистиона и согласован», – сообщил в ходе заседания министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя данный документ.

Он подчеркнул, что этот проект акта правительства также должен быть согласован с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 млрд грн.

Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км.

В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 млрд грн.