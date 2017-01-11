Омелян о будущем Администрации морпортов: админперсонал и зарплаты сократят, офис перенесут в Киев

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реорганизации госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) планирует пересмотреть численность и необоснованно высокие зарплаты административного персонала предприятия в сторону уменьшения.

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Об этом УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Я против массовых увольнений людей, никогда это не поддержу. (В АМПУ работают более 8 тысяч работников – УНИАН). Но я и не согласен с тем, что чиновники должны жить на широкую ногу за государственный счет. Численность и зарплаты административного персонала необходимо пересмотреть, а специалисты - те, кто реально знает дело и добросовестно работает, должны сохранить свои позиции», - сказал Омелян.

Он также сообщил о намерении перенести центральное управление АМПУ из Одессы в Киев с целью восстановления на предприятии государственного контроля.

«АМПУ из государственного предприятия превратилась в бизнес нескольких человек. Находятся в Одессе и творят, что хотят. Этому конец. Переносим АМПУ в Киев, восстанавливаем государственный контроль, наводим порядок», - отметил глава Мининфраструктуры.

Он напомнил, что руководство АМПУ выписало себе необоснованные премии за декабрь 2016 года в размере от 700 тыс. до 1,5 млн грн на человека.

"Мы сознательно повысили оклады, чтобы снизить коррупционный фактор. Но руководство АМПУ решило пойти другим путем: к окладам себе насчитало различных премий еще на несколько зарплат, а коррупция и злоупотребления не уменьшились, если не увеличились. Мы настаиваем, чтобы заработная плата также была повышена и для обычных технических сотрудников! Надеюсь, профсоюзы нас в этом поддержат", - отметил министр.

В этой связи, министерство инициировало начало безотлагательной комплексной реформы морской отрасли, ключевым аспектом которой является реорганизация АМПУ, смена руководства предприятия, а также создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ.

Омелян уточнил, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя АМПУ назначен Сергей Гронский, который «имеет все полномочия для остановки схем и восстановления нормального рабочего диалога с министерством», тогда как в ближайшие дни новым и. о. председателя станет гражданин Латвии и высококвалифицированный специалист в области портовых услуг Райвис Вецкаганс.

Министр отметил, что Вецкаганс не имеет в Украине политических, деловых или любых других связей.

«Это, конечно, не является 100% гарантией, но рисков, что новый руководитель будет работать еще на кого-то, кроме государства, значительно меньше. Я лично верю и болею за Райвиса и надеюсь, что ему все удастся», - сообщил чиновник, добавив, что в Украине практически невозможно найти специалиста, который был бы ответственным и порядочным высококлассным профессионалом с нулевой толерантностью к коррупции.

Как сообщал УНИАН, 10 января и.о. председателя АМПУ Юрий Наконечный направил письма министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и государственному секретарю министерства Андрею Галущаку с просьбой рассмотреть вопрос о приведении к требованиям законодательства приказа министерства от 6 января о возложении функций руководителя госпредприятия на главу юридической службы АМПУ Сергея Гронского или отменить его, поскольку, по мнению Наконечного, он подготовлен с нарушением законодательства.

Администрация морпортов представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и насчитывает 13 филиалов в морских портах Украины, а также филиал «Дельта-лоцман». В АМПУ работают более 8 тысяч работников.

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента "Латвийского пароходства", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.