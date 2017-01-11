Из-за снежных заносов на автодорогах назначены дополнительные рейсы поезда Одесса-Измаил

Как сообщили УНИАН в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога», в связи со сложными метеоусловиями, которые повлекли закрытие трассы Одесса-Рени, одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 Одесса-Измаил.

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«Согласно утвержденному графику движения, поезд курсировал дважды в неделю, однако с сегодняшнего дня, 11 января, поезд будет курсировать ежедневно по 21 января включительно для вывоза всех желающих пассажиров», - сообщили в пресс-центре.

В пресс-центре напомнили, что ранее железнодорожники назначали дополнительный рейс поезда №686, благодаря чему жители юга Одесской добрались на работу и домой, когда были снегопад, метель, штормовой ветер и заносы на трассе Одесса-Рени.

В пресс-службе уточнили, что дополнительный поезд будет выходить из Одессы в 16:20. Прибытие в Измаил – в 22:54, затем отбытие – в 23:59 и прибытие в областной центр – в 6:39.

По словам председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, на ближайшие дни сохранятся ветер до 9-14 м/с, небольшой мороз (ночью – до минус 8), на автодорогах – гололедица и видимость сегодня – до 2 км.

«Уже 13-го днем будет плюс 3, но ночной мороз сделает дорожную ситуацию еще опаснее», - отметил Урбанский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде районов Одесской области продлен запрет на передвижение по всем дорогам в связи с ухудшением погодных условий. В Одессу закрыт въезд для грузовиков.

8 января в город Измаил Одесской области из Одессы был запущен дополнительный поезд в связи со снежными заносами на автодорогах.