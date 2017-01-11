"Укрпочта" будет информировать клиентов о поступлении посылок с помощью SMS-сообщений

Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в соцсети Facebook.

«Для того, чтобы эффективно и своевременно извещать клиентов о поступлении в их адрес почтовых отправлений, «Укрпочта» планирует закупку услуги передачи текстовых (SMS) и интерактивных сообщений», - сообщает пресс-служба.

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Согласно сообщению, госпредприятие намерено 16 января обсудить с потенциальными поставщиками технические требования услуги, оптимальную коммерческую модель и факторы, которые могут повлиять на цену закупки, а также условия и требования проведения тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" приостановила прием коммунальных платежей в Киеве. В предприятии отметили, что причина приостановки - нерентабельность услуг.