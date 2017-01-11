Начальник АМПУ порта Южный заработает на тендере 100 миллионов гривень - нардеп

Представители тендерного комитета порта "Южный" разработали схему, позволяющую заработать 100 миллионов гривень на дноуглублении порта, сообщают Українські Новини со ссылкой на народного депутата Михаила Головко.

"Перед Новым годом мы вместе с коллегой Олегом Осуховским обратились к премьер-министру с требованием навести порядок в портовой отрасли, разобраться со "смотрящими", установить реальный контроль государства и профильного министерства над Администрацией морских портов. Реакция есть – назначен новый председатель АМПУ. Хочется верить, что на этом кадровая чистка этой насквозь прогнившей госструктуры не остановится, будут заменены и все остальные руководители, многие из которых были назначены еще во время правления Януковича. Необходимо срочно менять состав тендерных комитетов: они в основном специализируются на изобретении схем по освоению государственных средств. Это, прежде всего, касается "Южного". Даже когда правительство заставило перевести торги на "ProZorro", чиновники южненского филиала АМПУ придумали, как заработать на тендере по дноуглублению 100 миллионов гривень", - заявил Головко.

По словам депутата, коррупционная схема раскрылась в ходе рассмотрения жалобы одного из участников конкурсных торгов на коллегии Антимонопольного комитета (АМКУ).

"Во время дноуглубления со дна достают миллионы тонн грунта. Грунт можно отвозить в море на 13,8 километров, а можно на 6,5 километра. Экономия на плече доставки - 100 миллионов гривень. Глава тендерного комитета Максим Широков официально заявил, что по условиям конкурса грунт разрешается возить только на дальний отвал. Почему? Государство не заинтересовано в экономии? Госбюджету не нужны 100 миллионов? Во время коллегии АМКУ главный инженер южненской администрации Виталий Липский пояснил, что принципиальное разрешение на использование ближнего отвала есть. Но проект дноуглубления разрабатывался еще в 2015 году, прошел все экспертизы, утвержден. Поэтому чиновники, даже когда торги перенеслись на 2017 год, решили ничего не менять, дабы не подписывать бумаги по второму разу! Липский дословно сказал: "при необходимости будут внесены соответствующие изменения, но на данное время - это невозможно"! Бюрократизм, глупость, халатность? Нет. Четкая коррупционная схема: закупка проводится по максимальной цене, так как грунт придется возить далеко, но после заключения договора подрядчику "неожиданно"разрешат работать с ближним грунтоотвалом. Естественно, за откат. 100 миллионов будут сэкономлены, но уйдут в карман чиновников, а не государства. И это только один эпизод. Таких схем в условия тендера "вшито" множество. Нужно разгонять этот тендерный комитет во главе с руководителем и назначать нормальных людей", - рассказал Головко.

Читайте такжеОмелян о будущем Администрации морпортов: админперсонал и зарплаты сократят, офис перенесут в Киев

По мнению депутата, первыми шагами нового главы АМПУ Райвиса Вецкаганса должна стать борьба с коррупцией. "Думаю, он будет в шоке, когда увидит результаты работы команды Широкова", - отметил Головко.

Напомним, министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового и.о. руководителя ГП "АМПУ" - Райвиса Вецкаганса. "Несмотря на неоднократные попытки правительства и министерства инфраструктуры нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В конце 2016 годагруппа депутатов парламента обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием навести порядок в портовой отрасли. По словам нардепа Олега Осуховского, коррупция в АМПУ приобрела системный характер. Например, в порту "Южный" условия тендеров прописываются чиновниками так, чтобы победу могли получить только "свои" компании. Как заявил нардеп Михаил Головко, на тендере в "Южном" победила компания "Ян де Нул Украина", предложившая самую высокую цену. "Мы видим, что есть "смотрящие", которые "крышуют" ситуацию в портах, от чего государство несет миллиардные убытки. Бизнес и иностранный инвестор на таких условиях никогда не смогут зайти в Украину, и не смогут развивать нашу экономику", - заявил Головко.

Тендер на дноуглубление в порту "Южный" был объявлен в феврале 2016 года. Минувшей осенью после вскрывшихся фактов коррупции результаты торгов были отменены Кабмином. Расследованием злоупотреблений в ходе конкурса занялось НАБУ. В конце ноября тендерный комитет порта, который возглавляет Максим Широков, объявил повторный конкурс. Начальная сумма закупки превышает миллиард гривень, электронные торги назначены на 2 марта.