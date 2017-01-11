Большинство КПП на юге молдавско-украинской границы закрыли из-за снегопада
17:55, 11 января 2017Транспорт/Связь
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Большинство контрольно-пропускных пунктов на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов.
Из-за снегопада закрыли часть КПП на границе с Молдовой / facebook.com/yuriy.dimchoglo
Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.
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«Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев.
10 января были сняты ограничения на движение автотранспорта трассе М-16 Одесса-Кучурган, которая соединяет Украину и Молдову.
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