Большинство КПП на юге молдавско-украинской границы закрыли из-за снегопада

17:55, 11 января 2017
Транспорт/Связь
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Большинство контрольно-пропускных пунктов на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов.

Через сныгопад закрили частину КПП на кордоны з Молдовою / facebook.com/yuriy.dimchoglo

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

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«Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Одесской области из-за непогоды было закрыто движение по всем дорогам, кроме трассы Одесса-Киев.

10 января были сняты ограничения на движение автотранспорта трассе М-16 Одесса-Кучурган, которая соединяет Украину и Молдову.

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Теги: #граница#Молдова