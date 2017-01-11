Апелляционный суд подтвердил победу "Эс Ай Центр" в тендере на перенос мобильных номеров

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, признав IT-компанию "Эс Ай Центр" победителем тендера по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP).

Об этом сообщил исполнительный директор государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР), ответственного за проведение данного тендера, Вадим Гулько на своей странице в соцсети Facebook.

"MNP быть! Сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, то есть признал заключенным между УГЦР и победителем торгов договор по закупке услуг по проектированию, разработке, внедрению и технической поддержке Автоматизированной информационной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров", - написал он.

Гулько отметил, что УГЦР готов оперативно сотрудничать с победителем тендера, киевской IT-компанией "Эс Ай Центр", для скорейшего внедрения услуги MNP.

"Мы с удовольствием беремся выполнять это решение суда и сам договор, чтобы каждый украинец смог уже в этом году почувствовать все преимущества и возможности услуги переноса номера", - подчеркнул он.

Как сообщил УНИАН владелец компании "Эс Ай Центр" Дмитрий Зарахович, услуга переноса номера при смене мобильного оператора будет внедрена компанией до 5 апреля 2017 года.

"Сегодня, 11 января, договор вступил в силу. По срокам мы все должны закончить в течение 85 дней с момента заключения договора", - сказал он.

По словам Зараховича, "Эс Ай Центр" в ближайшие несколько дней согласует с УГЦР техническое задание, по которому система будет внедрена, а также начнет сотрудничать с мобильными операторами для подключения интерфейса.

"Сейчас идет оформление всех нюансов, в том числе и внесение УГЦР предоплаты для подключения услуги. В свою очередь, мы поставим программное обеспечение для подключения с мобильными операторами", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот", ответственное за проведение тендера по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP), заключить договор с победителем тендера - компанией "Эс Ай Центр" (SI Center).

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, УГЦР объявил еще в сентябре 2015 года и уже 25 января 2016 года выбрал компанию "Диалинк" победителем. Однако компании "Эс Ай Центр", "Т4В" и "Технический Центр Интернет" выразили свое несогласие с принятым УГЦР решением, обратившись с жалобами в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а также в хозяйственный и административный суды Киева.

Рассмотрев жалобу компании "Эс Ай Центр", АМКУ 18 марта 2016 года признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал УГЦР отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников. После проведения переоценки УГЦР 21 апреля выбрал победителем компанию "Эс Ай Центр". Это решение в свою очередь вызвало недовольство со стороны проигравших участников "Т4В" и "Диалинк", которые решили снова обжаловать его результаты в АМКУ и судах.

20 июля Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил УГЦР заключить договор с победителем MNP-тендера – компанией "Эс Ай Центр". Согласно прогнозам руководства компании, услуга MNP в таком случае могла быть запущена до конца года. Однако в УГЦР сообщили, что процесс запуска услуги снова затягивается на неопределенный срок в связи с истечением 30-дневного срока заключения договора с "Эс Ай Центр", предусмотренного законом о государственных закупках.