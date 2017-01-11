Суд приостановил действие приказа о смене главы Администрации морпортов

Приморский районный суд Одессы приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины от 6 января о смене исполняющего обязанности руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) до принятия решения по данному делу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМПУ со ссылкой на соответствующее решение суда от 11 января.

В частности, решение связано с обращением в суд Юрия Наконечного, который, согласно вышеназванному приказу министерства, отстранен от исполнения обязанностей председателя АМПУ.

В своем иске, текст которого предоставила пресс-служба, Наконечный просит приостановить действие приказа в связи с тем, что считает незаконным назначение на должность и. о. руководителя АМПУ Сергея Гронского.

"Истец считает, что приказ является незаконным и таким, который существенно нарушает его права", - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, 10 января и.о. председателя АМПУ Юрий Наконечный направил письма министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и государственному секретарю министерства Андрею Галущаку с просьбой рассмотреть вопрос о приведении к требованиям законодательства приказа министерства от 6 января о возложении функций руководителя госпредприятия на главу юридической службы АМПУ Сергея Гронского или отменить его, поскольку, по мнению Наконечного, он подготовлен с нарушением законодательства.

Омелян сообщил, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя АМПУ назначен Гронский, который "имеет все полномочия для остановки схем и восстановления нормального рабочего диалога с министерством", тогда как в ближайшие дни новым и.о. председателя станет гражданин Латвии и высококвалифицированный специалист в области портовых услуг Райвис Вецкаганс.

Администрация морпортов представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и насчитывает 13 филиалов в морских портах Украины, а также филиал "Дельта-лоцман". В АМПУ работают более 8 тысяч работников.

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет опыта успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента "Латвийского пароходства", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.