В США шестерых экс-руководителей Volkswagen обвинили в сговоре

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на The New York Times.

Один из них, руководитель отдела по вопросам соблюдения нормативных требований США Оливер Шмидт, был задержан во Флориде 9 ноября, остальные, предположительно, находятся в Германии. Речь идет о кураторе бренда Хайнце-Джейкобе Носсере, руководителях разработки двигателей Джинсе Хилдере и Рачарде Доренкэмпе, сотруднике отдела по надзору за качеством продукции Бернде Готтивейсе и «связующем звене между регулирующими органами и компанией» Юргене Перте.

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Издание отметило, что США не располагают информацией, готовы ли власти Германии выдать бывших топ-менеджеров. По данным газеты, если Берлин не передаст Вашингтону экс-сотрудников Volkswagen, может завязаться «дипломатическая борьба» между Германией и администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Автопроизводитель и Минюст США также заключили мировое соглашение, по которому Volkswagen признал себя виновным по трем пунктам обвинения и согласился выплатить американским властям €4,3 млрд.