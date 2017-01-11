В США шестерых экс-руководителей Volkswagen обвинили в сговоре
Генеральная прокуратура США предъявила обвинение в сговоре шестерым бывшим топ-менеджерам Volkswagen в рамках «дизельного скандала».
Об этом пишет republic.ru со ссылкой на The New York Times.
Один из них, руководитель отдела по вопросам соблюдения нормативных требований США Оливер Шмидт, был задержан во Флориде 9 ноября, остальные, предположительно, находятся в Германии. Речь идет о кураторе бренда Хайнце-Джейкобе Носсере, руководителях разработки двигателей Джинсе Хилдере и Рачарде Доренкэмпе, сотруднике отдела по надзору за качеством продукции Бернде Готтивейсе и «связующем звене между регулирующими органами и компанией» Юргене Перте.
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Издание отметило, что США не располагают информацией, готовы ли власти Германии выдать бывших топ-менеджеров. По данным газеты, если Берлин не передаст Вашингтону экс-сотрудников Volkswagen, может завязаться «дипломатическая борьба» между Германией и администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Автопроизводитель и Минюст США также заключили мировое соглашение, по которому Volkswagen признал себя виновным по трем пунктам обвинения и согласился выплатить американским властям €4,3 млрд.