Volkswagen признал вину в подтасовке данных о выхлопных газах

Компания заплатит штрафы на сумму 2,8 млрд долларов по уголовным делам и 1,5 млрд долларов в качестве административных штрафов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Генпрокурор США Лоретта Линч заявила, что VW отрицала обвинения, а потом лгала, пытаясь скрыть свои действия.

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Компания признала вину в "участии в сговоре с целью обмана" властей США и американских клиентов, а также в нарушении Акта о чистом воздухе при использовании ПО, занижавшем данные о вредных выбросах.

VW также согласилась с обвинением о препятствовании правосудию за уничтожение документов, доказывающих махинации с тестами на вредные выбросы.

Кроме того, шестерым менеджерам компании были предъявлены обвинения за их причастность к подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании.

Матиас Мюллер, глава Volkswagen Group, заявил, что немецкая компании глубоко сожалеет о своих действиях.

"Мы больше не та компания, какой были 16 лет назад", - заявил глава наблюдательного совета компании Ханс Дитер Пёч VW.

Штрафы на сумму 4,3 млрд долларов означают, что в общей сложности расходы компании в связи со скандалом превысят 19,2 млрд долларов.