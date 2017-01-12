Из-за непогоды ограничено движение авто в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

В частности, закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах М-15 «Одесса-Рени, с 116 (пгт. Сарата) до 306 км и для тяжеловесного транспорта М-13 «Кировоград-Платоново», км 157 - км 254;

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Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения, которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов.

«Запрещен въезд грузовых, тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей в город Херсон до 12:00 12 января», - говорится в сообщении.

Сегодня с 8:30 введено ограничение движения для большегрузных автомобилей на автодороге Н-09 Мукачево-Рахов-Рогатин-Львов в пределах Закарпатской области.