"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Старый Новый год

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 13 и 14 января два дополнительных поезда: № 205/239 Жмеринка-Ужгород-Киев и № 249/250 Жмеринка-Черновцы-Киев.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", дополнительный поезд № 205/239 Жмеринка-Ужгород-Киев отправится из Жмеринки 13 января в 22:45 и прибудет в Ужгород 14 января в 11:03. Поезд будет делать остановки, в частности, в Хмельницком, Львове, Славском, Мукачево. Из Ужгорода поезд отправится в Киев 14 января в 20:20 и прибудет в столицу 15 января в 12:12.

В свою очередь, дополнительный поезд № 249/250 Жмеринка-Черновцы- Киев отправится из Жмеринки 14 января в 3:45 и прибудет в Черновцы в этот же день в 14:55. Поезд будет останавливаться, в частности, в Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске. Из Черновцов поезд отправится 14 января в 18:09 и прибудет в Киев 15 января в 10:17.

В сообщении отмечается, что в составе данных поездов плацкартные, купейные вагоны, а также вагоны класса люкс.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на официальном онлайн-сервисе «Укрзализныци» по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на зимние праздники 46 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.