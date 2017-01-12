Порошенко поручил ускорить строительство дороги Одесса - Болград - Рени

Президент Украины Петр Порошенко поручил ускорить строительство автомобильной дороги международного значения Одесса - Болград - Рени.

Об этом глава государства сказал сегодня в Одессе во время представления председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

"Я думаю, что должны быть проведены качественные и своевременные тендеры, и дорога на родину президента должна быть достроена. Дорога должна быть не только до Рени, но и до Вилково и Болграда и других районных центров", - сказал Порошенко.

Согласно биографии президента, он родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области.

В ходе своего выступления президент отметил, что из 1,32 миллиарда гривень, которые были предусмотрены из всех источников финансирования на строительство дорог в Одесской области на 2016 год, около 300 миллионов гривень так и не были использованы.

"Подчеркиваю, что на Одесскую область был запланирован второй по Украине показатель средств. Из них было освоено немного более 900 миллионов гривень, или около 30% средств, которые государство с кровью оторвало от других регионов, от плательщиков налогов!.. То тендер не организован, то подрядчика не нашли, то проекта нет... Только разговорами занимались", - возмутился президент.

Он отметил, что в целом в 2016 году на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 миллиардов гривень, а в 2017 году предусмотрено 30 миллиардов гривень, что является рекордной суммой для нашей страны.

"Никогда за все предыдущие годы даже на 12 миллиардов не выходили, а в этом году – 30 миллиардов гривень, и это мой приоритет. Дорожное строительство – это локомотив экономики", - отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул низкую эффективность проведения в Одесской области начатого в сентябре 2015 года эксперимента, предполагающего направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог.

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Как сообщал УНИАН, сроки завершения ремонта трассы Одесса - Рени не единожды переносились. Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы Одесса - Рени позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.

Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 млрд грн.

Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тысячи километров.