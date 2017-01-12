Непогода не повлияла на график движения поездов - "Укрзализныця"

Пассажирские поезда в дальнем и пригородном сообщении отправляются и прибывают согласно графику движения, несмотря на сложные погодные условия в Украине.

Как сообщила пресс-служба публичной акционерной компании "Укрзализныця", для обеспечения непрерывного движения поездов за минувшие сутки более 6 тысяч железнодорожников вывезли со станций и путей более 40 тысяч кубометров снега, используя 64 единицы техники. Кроме того, от снега и льда очищено почти 11 тысяч стрелочных переводов, 403 пассажирские платформы и 235 станционных путей.

Всего с начала непогоды с 6 января железнодорожники вывезли 138 тысяч кубометров снега.

В пресс-службе подчеркивают, что для работы в зимний период в каждом регионе созданы оперативные штабы, которые координируют работу по борьбе со снегом. Так, установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий. В целом к борьбе со снегом готовы 121 единица снегоочистительной техники и 101 единица снегоуборочной техники. Кроме того, 2381 стрелочный перевод оборудован системой электрообогрева и 13 370 – системой пневмообдува.

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Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий в начале января этого года было ограничено движение автотранспорта в западных и южных областях. Ряд автодорог в Одесской области до сих пор закрыты для проезда.

Кроме того, из-за непогоды многие поезда курсировали с опозданиями, а некоторые из них ломались по пути следования. В частности, 6 января в 40-50 километров от Львова сломался скоростной поезд категории "Интерсити+", следовавший по маршруту Дарница – Трускавец.

После выхода на маршруты в мае 2012 года электропоезда Hyundai, которые были закуплены под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, неоднократно ломались, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 годов.