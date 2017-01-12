Главой Администрации морпортов назначили латвийца Вецкаганса

Министерство инфраструктуры Украины сегодня, 12 января, назначило гражданина Латвии, специалиста в области портовых услуг Райвиса Вецкаганса исполняющим обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представило его трудовому коллективу предприятия.

Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Вецкаганс имеет полную свободу действий по реформированию АМПУ и борьбе с коррупционными схемами на предприятии.

"Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении отмечается, что соответствующее кадровое решение является стартом комплексной реформы морской отрасли, ключевым аспектом которой является реорганизация АМПУ.

"Мы начали реформу, и уже есть определенное сопротивление. Это нормально. Если министр удобный для всех, это ставит под вопрос его эффективность. Но я подчеркиваю: государственный интерес и государственный контроль над государственными предприятиями должны быть выше частных интересов. Я отстаиваю и буду отстаивать именно такой подход ", - подчеркнул министр.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время министр находится с рабочей поездкой в Одессе, в рамках которой Омелян также принял участие в совещании с председателями областных государственных администраций Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей под председательством президента Украины Петра Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Министерство инфраструктуры Украины анонсировало скорую смену руководства АМПУ с целью нормализации деятельности госпредприятия и временно возложило функции руководителя госпредприятия на главу юридической службы АМПУ Сергея Гронского. Министр подчеркивал, что руководство АМПУ "блокирует или игнорирует" всяческие решения или пожелания министерства.

11 января Приморский райсуд Одессы приостановил действие данного приказа Министерства инфраструктуры Украины до принятия решения по данному делу.

Администрация морпортов представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и насчитывает 13 филиалов в морских портах Украины, а также филиал "Дельта-лоцман". В АМПУ работают более 8 тысяч работников.

Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента "Латвийского пароходства", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.