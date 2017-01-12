В ГСЧС рассказали о текущей ситуации на дорогах Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте такжеИз-за снежных заносов на автодорогах назначены дополнительные рейсы поезда Одесса-Измаил

Как отмечается, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 045 единиц техники и 2 661 человек, из которых от Укравтодора привлечено 2 тысячи техники и 2 500 человек, от ГСЧС - 45 единиц техники и 161 человек.

По данным спасателей, подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 2 тыс. 171 автомобиль, в которых находилось 5 тыс. 87 человек.

Согласно сообщению, с 12:00 12 января ограничено движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса–Ивановка–Ананьев-Песчаная-Хащуватое-Колодистое-Рижовка-/М-05/ и Р-55 Одесса–Вознесенск-Н.Буг на территории Одесской области.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.