Volvo приостановит производство на 20-25 дней

Шведский производитель грузовиков Volvo Group сообщил о приостановке производства в I квартале 2009 г. на 20-25 дней, сообщает РБК.

Сокращение производства затронет все предприятия компании по всему миру. Это необходимо в связи со значительным спадом спроса на продукцию компании, говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе Volvo Group.

Так, компания отмечает, что в октябре и ноябре 2008г. количество отмененных заказов превысило количество новых заказов. В связи с увеличивающейся тенденцией снижения спроса на грузовики Volvo Group вынуждена сократить производство, говорится в пресс-релизе. В IV квартале 2008г. также предусмотрено сокращение производства, однако оно будет приостановлено на отдельные дни, но не недели.

Компания Volvo Group является вторым по величине в мире производителем грузовых автомобилей. Автопроизводитель выпускает грузовики под собственным брендом, а также под марками Nissan Diesel, Renault и Mack. Помимо грузовиков, компания также производит автобусы и строительное оборудование.