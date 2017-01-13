Заторов из-за непогоды на дорогах Украины не зафиксировано, на Одесщине закрыто движение по двум трассам
09:49, 13 января 2017Транспорт/Связь
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Автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины не зафиксировано.
По данным ГСЧС, пробок на дорогах не зафиксировано / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для обеспечения проезда и расчистки дорог привлечены 2 тыс. 170 единиц техники, а также 3 тыс. 4 человек.
Подразделениями ГСЧС с 4 января из снежных заносов высвобождены 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находились 5 тыс. 90 человек.
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Одновременно сообщается, что в Одесской области с 12 января закрыто движение транспортных средств на автодорогах: Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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