Заторов из-за непогоды на дорогах Украины не зафиксировано, на Одесщине закрыто движение по двум трассам

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для обеспечения проезда и расчистки дорог привлечены 2 тыс. 170 единиц техники, а также 3 тыс. 4 человек.

Подразделениями ГСЧС с 4 января из снежных заносов высвобождены 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находились 5 тыс. 90 человек.

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Одновременно сообщается, что в Одесской области с 12 января закрыто движение транспортных средств на автодорогах: Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.