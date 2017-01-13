В "Укрзализныце" хотят запустить "Интерсити" еще в один польский город

"Укрзализныця" вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут до Польши, сообщает Дело со ссылкой на заявление директора по пассажирским перевозкам и сервису "УЗ" Игоря Романкива.

"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе", - рассказал Романков.

По словам Романкива, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу - инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная на постсоветском пространстве.

Топ-менеджер "УЗ" также не отрицает возможности расширения железнодорожного сообщения с Перемышлем за счет пригородных поездов.

Также, Романкив утверждает, что удалось оптимизировать процесс покупки билетов на скоростной поезд Перемышль-Львов-Киев в кассах Польши.

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"Проблема с билетами из Польши была ситуативной, она возникла разово. На сегодня, как меня заверили польские коллеги и представители" Укрзализныци ", она уже снята", - говорит Романкив.

Хелм - город в Польше в 25 километрах от границы с Украиной. В 60 километрах от границы находится крупная железнодорожная станция Ковель (Волынская область).

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" продала 5 тысяч билетов на новый поезд Киев - Перемышль.

Напомним, 18 декабря в Польшу прибыл первый тестовый поезд Киев - Львов - Перемышль.

30 декабря польские таможенники заявили о первый случай контрабанды в этом поезде.