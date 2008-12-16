АМК рекомендовал КГГА снизить тарифы на транспорт

Антимонопольный комитет рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» в течение 10 дней пересмотреть уровень тарифов на проезд в коммунальном транспорте в сторону уменьшения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комитета сообщил и.о. главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мы усматриваем в действиях КГГА, «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения», - отметил он.

По его словам, на это предоставляется срок 10 дней. Он также отметил, что следующее заседание комитета по данному вопросу планируется провести 30 декабря. По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, если требования АМК не будут учтены, то к конкурентной, финансовой ответственности будут привлечены как коммунальные предприятия, так и КГГА, в частности для коммунальных предприятий штраф может составить до 10% от их годового оборота.

В частности, на заседании АМК отмечалось, что при расчете тарифов на проезд были учтены необоснованные затраты, в частности при расчете тарифа на проезд в киевском метрополитене безосновательно было включено 366 млн. грн.

Об этом сообщила начальник Государственной инспекции по контролю за ценами Наталия НЕМОДРУК.